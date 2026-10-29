Певец Мазаев не понял, зачем Бутман позвал Shaman на свой концерт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певец Сергей Мазаев не понял появления певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) и рэпера L'One на джазовом концерте Игоря Бутмана. Об этом он рассказал Пятому каналу.

По словам Мазаева, он полагал, что оба исполнителя работают в другом жанре. При этом музыкант не исключил, что артисты могли выучить что-то джазовое.

"Я не понимаю, зачем они здесь все вообще нужны. Я их приветствую всех, но я просто первый раз", – поделился он.

Претензий к самим артистам у него нет. L'One он назвал "нормальным пацаном", а о Shaman, по его словам, знает только по патриотическим песням и композициям в жанре прогрессивного рока.

При этом сам Бутман на своем юбилейном концерте назвал Shaman джазовым певцом. Таким же образом он высказался об Александре Ревве, которого тоже пригласил выступить на своем шоу.