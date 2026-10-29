Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 12:56

Шоу-бизнес

Певец Мазаев не понял, зачем Бутман позвал Shaman на свой концерт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певец Сергей Мазаев не понял появления певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) и рэпера L'One на джазовом концерте Игоря Бутмана. Об этом он рассказал Пятому каналу.

По словам Мазаева, он полагал, что оба исполнителя работают в другом жанре. При этом музыкант не исключил, что артисты могли выучить что-то джазовое.

"Я не понимаю, зачем они здесь все вообще нужны. Я их приветствую всех, но я просто первый раз", – поделился он.

Претензий к самим артистам у него нет. L'One он назвал "нормальным пацаном", а о Shaman, по его словам, знает только по патриотическим песням и композициям в жанре прогрессивного рока.

При этом сам Бутман на своем юбилейном концерте назвал Shaman джазовым певцом. Таким же образом он высказался об Александре Ревве, которого тоже пригласил выступить на своем шоу.

Читайте также


шоу-бизнес

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика