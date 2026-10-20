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20 октября, 15:32

Происшествия

Дагестанские таможенники нашли более 2 тонн сибутрамина в фурах из Турции

Фото: customs.gov.ru

Более 2 тонн сибутрамина обнаружили таможенники в Дагестане в грузовиках, которые следовали транзитом из Турции в Белоруссию, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Груз выявили на Магарамкентском таможенном посту. За месяц инспекторы остановили там 3 грузовых транспортных средства: по документам они везли биологически активные добавки.

При досмотре в машинах нашли картонные коробки. Внутри были кофе, чай и препарат для похудения – свыше 46 тысяч капсул.

Изъятый товар отправили на экспертизу. Она показала: во всех трех видах продукции есть сибутрамин – препарат для подавления аппетита из группы производных амфетамина, воздействующий на центральную нервную систему. Ввоз такого средства на территорию России запрещен.

Возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении сильнодействующих веществ через таможенную границу ЕАЭС. По статье предусмотрено лишение свободы до 7 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Мероприятие провели совместно с УФСБ России по Республике Дагестан.

Ранее в аэропорту Домодедово таможенники обнаружили в багаже 32-летнего иностранца, собиравшегося улететь в Узбекистан, более 30 килограммов сушеных белых грибов с повышенным радиационным фоном. Переносной радиометр-спектрометр показал, что уровень естественного радиационного фона содержимого превышен более чем в 10 раз. Первичная идентификация выявила радионуклид цезий-137 (Cs-137).

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