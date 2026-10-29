Госдума приняла законопроект о праве дать согласие на лечение через MAX

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволит россиянам давать согласие на медицинское вмешательство или отказ от него через "Госключ" в мессенджере MAX. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на базу нижней палаты парламента.

За инициативу проголосовал 341 парламентарий. Депутат Юрий Кобзев пояснил, что медицинским вмешательством считается любое действие медработников в отношении гражданина.

"То есть опрос, осмотр, измерение давления, любая медицинская манипуляция – на нее необходимо получать соответственно информированное добровольное согласие", – отметил он в ходе рассмотрения законопроекта.

По словам парламентария, мера упростит получение медицинской помощи, а людям больше не придется тратить время на заполнение бумаг.

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили создать федеральную программу профилактики детского ожирения, в рамках которой дети будут получать комплексную помощь по ОМС. Инициатива предполагает раннее выявление групп риска и единый маршрут медицинской помощи.

В рамках программы детям с ожирением планируется предоставлять по ОМС консультации педиатра, эндокринолога, диетолога и психолога, необходимые обследования, а также семейные программы коррекции питания. Кроме того, авторы предложения настаивают на распространении бесплатного горячего питания на учащихся 5–11-х классов и введении единых требований к качеству меню в школах.