В Италии вскрыли бочку с пивом, пролежавшую во льдах около 50 лет

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/harpf.suedtirol

Бочку пива, которую потеряли около 50 лет назад при доставке в горное убежище, обнаружили на леднике в автономной провинции Больцано на севере Италии. Напиток продегустировали, сообщает издание Alto Adige.

Бочку обнаружил 42-летний житель этих мест Даниэль Оберлехнер, увлекающийся горным туризмом. После грозы из-подо льда показалась емкость весом 40 килограммов, которая пролежала там несколько десятилетий.

О находке рассказал пивовар и владелец компании по дистрибуции напитков Лукас Харпф, у которого Оберлехнер много лет работает водителем. По его словам, бочка выпала в конце 70-х – начале 80-х годов из сетки, подвешенной к вертолету, когда груз доставляли к горному убежищу.

Спустить находку вниз Оберлехнеру помогла подъемная тележка: пришлось преодолеть перепад высот почти две тысячи метров. Харпф, в свою очередь, отметил, что пиво было безупречным: вкус, янтарный цвет и даже уровень газации остались хорошими.

Ранее сообщалось, что в Испании пожарные спасли 73-летнего мужчину, который был заперт внутри бочки с вином и начал задыхаться из-за скопившихся газов и остатков брожения. Инцидент произошел в городе Карседо-де-Ломес. Сначала мужчину пытались вытащить через верхнее отверстие бочки, но оно оказалось слишком узким.

Тогда было решено частично облегчить конструкцию, после чего удалось уложить емкость горизонтально и достать пенсионера. Вся операция заняла около получаса.