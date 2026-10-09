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09 октября, 10:24

Происшествия

В Италии похищены 30 тысяч бутылок элитного вина за 5 млн евро

Фото: depositphotos/Sonar

Со склада крупнейшей в Италии семейной винодельческой компании Marchesi Antinori похитили 30 тысяч бутылок вина общей стоимостью около пяти миллионов евро. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на производителей.

По словам представителей компании, чья штаб-квартира находится во Флоренции, злоумышленники проникли на склад в Кортоне в области Тоскана в минувшие выходные. В этот момент винодельня готовила к отправке зарубежным клиентам крупную партию своих самых ценных вин.

Согласно записям видеонаблюдения, в ночь на 4 октября семеро мужчин в масках отключили сигнализацию и вывезли тысячи ящиков на двух фурах. Речь идет о знаменитых тосканских марках красных вин Tignanello, Solaia и Guado al Tasso. Розничная цена каждой похищенной бутылки – от 150 до 500 евро.

Генеральный директор Antinori Ренцо Котарелла заявил, что компания решила предать этот случай огласке в расчете на то, что итальянские ценители вина помогут найти пропавшие бутылки.

"Продукция, предлагаемая по заманчивым ценам, может быть краденой", – предупредил он.

Полиция ведет расследование, однако задержанных пока нет. Как отмечает издание, похищения вина для Италии не редкость. Обычно целью преступников становятся рестораны с богатыми винными погребами, откуда уносят несколько особо ценных бутылок стоимостью в десятки тысяч евро каждая.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который ночью незаконно проник в закрытый супермаркет в Подмосковье. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что нетрезвый злоумышленник повредил дверь запасного выхода и зашел внутрь. Там мужчина выпил бутылку алкоголя, взял со стеллажей шесть бутылок молока и пошел к выходу с похищенным товаром.

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