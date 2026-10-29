Дерматолог Галлямова предупредила о риске поражения суставов и печени при псориазе

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Псориаз способен приводить к поражению кожи практически на всем теле, а также к развитию псориатического артрита. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с псориазом. По словам эксперта, в основе заболевания лежит сбой иммунной системы, которая начинает атаковать здоровые клетки кожи. В результате она обильно шелушится.

"Поражение чаще всего начинается с волосистой части головы, поэтому человек в первую очередь замечает обилие перхоти. Далее на коже появляются мелкие высыпания, которые могут сливаться между собой в крупные бляшки", – отметила врач.

Заболевание обусловлено генетическими факторами. Однако для его развития необязательно наличие патологии у близких родственников: человек может просто наследовать предрасположенность, но проявит ли она себя, зависит от множества обстоятельств.





Юлия Галлямова доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Примерно в 60% случаев псориаз провоцирует влияние стресса на организм. Кроме того, часто развитию способствуют эндокринные нарушения. А усугублять течение могут различные метаболические сбои, проблемы в работе ЖКТ и нехватка витамина D.

Хорошая новость заключается в том, что псориаз не заразен, но плохая – вылечить окончательно его невозможно. При этом заниматься лечением очень важно, чтобы добиться длительной ремиссии и не допустить перехода заболевания в тяжелое состояние.

"Псориаз – это не просто эстетический дефект. Развиваясь, он нарушает работу внутренних органов и систем, в частности страдает желудочно-кишечный тракт, печень, поджелудочная железа. Но в большей степени поражаются суставы и развивается псориатический артрит. Помимо этого, в тяжелых случаях воспалениями у пациента может покрываться практически вся кожа", – предупредила Галлямова.

Поэтому при подозрениях на псориаз важно как можно раньше обратиться к дерматологу. Он оценит особенности, степень заболевания и разработает индивидуальную систему лечения. Она может включать как применение наружных лекарственных средств, так и прием определенных медикаментов.

При этом очень многое зависит и от самого пациента. При псориазе важно вести здоровый образ жизни: прежде всего, избавиться от лишнего веса и вредных привычек в виде курения и употребления алкоголя. Печень при данном заболевании и так страдает, а дополнительная нагрузка на нее еще больше усугубляет состояние, отметила врач.

Ранее эксперт предупредила, что осенью велика вероятность обострения герпеса. Вирус рецидивирует, если иммунитет хоть немного ослаб, поэтому неприятные высыпания на коже часто появляются после даже небольшой простуды.