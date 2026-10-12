Врач Галлямова: сон в смарт-часах чреват сильным раздражением на коже

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Аллергия и механическое воздействие могут стать причинами сильного раздражения при ношении смарт-часов. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что после ношения новых часов Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 у многих владельцев на запястьях появились покраснения, сыпь, зуд и напоминающие ожоги следы.

По мнению Галлямовой, подобная реакция нередко случается при ношении любых часов. Если раздражение выходит за границы контакта с ремешком и устройством, чувствуется сильный зуд, значит, причина явно в сильной аллергической реакции.





Юлия Галлямова доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Чаще всего аллергеном выступает металл, который может содержаться в покрытии, пряжках и самом ремешке. Однако причиной реакции способны стать и любые компоненты пропитки материала, клея. В этом случае стоит попробовать поменять браслет, например, на тканевый, и заклеить чем-то соприкасающуюся с кожей поверхность часов.

Если же раздражение не выходит за места контакта с ремешком, то есть обозначена четкая граница, то дело в механическом раздражении.

"Возможно, ремешок затягивают на руке слишком туго, он натирает кожу. К тому же при длительном ношении участок под часами, особенно там, где расположены выделяющие тепло датчики, может потеть, а влажная среда способствует размножению бактерий, что усиливает раздражение", – пояснила Галлямова.

В этом случае важно ежедневно протирать внутреннюю поверхность гаджета разрешенным чистящим средством. Также необходимо как можно чаще снимать аксессуар и давать коже возможность отдохнуть. Люди, которые целыми днями ходят с часами на руке и даже спят в них, сильнее других рискуют получить раздражение, подчеркнула врач.

Ранее врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Ирина Котова предупредила, что осенью возрастает риск появления перхоти. Кожа головы очень подвержена перепадам температуры и в летний период больше смазывается кожным салом, которого становится меньше с похолоданием.