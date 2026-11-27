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Лидеры Евросоюза не смогли согласовать бюджет на 2028–2034 годы на саммите в Брюсселе. Об этом премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил на брифинге.

Он отметил, что страны ЕС пока очень далеки от достижения договоренности. Обсуждение финансового плана продолжится на декабрьском заседании Евросовета.

Премьер Финляндии также сообщил, что в пятницу, 27 ноября, участники саммита не ожидают принятия каких-либо решений по бюджету. Вместо этого лидеры заслушают общие выводы, обсудят дальнейшие шаги и определят план продолжения работы над документом.

Ранее сообщалось, что власти Франции разочарованы новым проектом многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. Он предполагает сокращение расходов на социально-экономическое развитие европейских регионов, образование и ряд других сфер, при этом 100 миллиардов евро для Украины сохраняются.