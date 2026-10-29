29 октября, 13:26Политика
Силы ПВО сбили 1 425 украинских беспилотников за сутки
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 1 425 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Также в военном ведомстве заявили, что всего с начала СВО российская армия уничтожила:
- 674 самолета;
- 284 вертолета;
- 274 465 беспилотников;
- 672 зенитных ракетных комплекса;
- 31 451 боевую бронированную машину;
- 1 794 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 36 837 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 75 893 единицы специальной военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины.
Ранее российские военнослужащие поразили в Черном море сухогруз. По данным Минобороны, судно перевозило в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.
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