Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 1 425 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также в военном ведомстве заявили, что всего с начала СВО российская армия уничтожила:



674 самолета;

284 вертолета;

274 465 беспилотников;

672 зенитных ракетных комплекса;

31 451 боевую бронированную машину;

1 794 боевые машины реактивных систем залпового огня;

36 837 орудий полевой артиллерии и минометов;

75 893 единицы специальной военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины.

Ранее российские военнослужащие поразили в Черном море сухогруз. По данным Минобороны, судно перевозило в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.