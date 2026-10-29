ВС РФ поразили судно с военным грузом для ВСУ в Черном море

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие поразили в Черном море сухогруз, который перевозил в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, предназначенные для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Сегодня ночью (29 октября 2026 года. – Прим. ред.) Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – добавили в оборонном ведомстве.

Ранее ВС РФ поразили в Киеве цех по сборке беспилотников ООО "Оаклайн" – там производили и хранили аппараты FP-1 и FP-2 компании "Файер Поинт". Также повреждения получил цех по производству беспилотников большой и средней дальности.

В Харьковской области бойцы поразили разгрузочно-таможенный терминал компании "Региональный логистический центр". Там, как указывали в Минобороны, организовали хранение и распределение материально-технических средств для украинской армии.