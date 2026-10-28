ВС РФ взяли под контроль Алисовку в Харьковской и Бариловку в Сумской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные отбили у ВСУ населенные пункты Алисовка и Бариловка в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Установить контроль над населенными пунктами удалось бойцам подразделений группировки войск "Север".

Ранее подразделения "Севера" заняли Грачевку и Сердобино в Харьковской области, а также Малую Рыбицу в Сумской области.

Вместе с тем на северо-востоке Харьковской области продолжается сужение кольца окружения вражеских формирований и расширяется зона внешнего контроля. Все попытки украинских военных прорваться из окружения пресекаются.

