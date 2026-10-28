В Петербурге возбуждено дело по факту вымогательства у школьников со стороны сверстников

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту вымогательства у школьников со стороны сверстников. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в MAX.

Главное следственное управление ведомства организовало проверку после сообщений об избиениях и оскорблениях сверстниками учащихся одной из школ в Московском районе города. В социальных сетях также распространилась информация о фактах вымогательства.

Было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Ранее в Петербурге задержали пятерых подростков, которых подозревают в похищении школьника и вымогательстве у него денег. По версии ведомства, на Купчинской улице во Фрунзенском районе на школьника напали подростки 15–16 лет. Они насильно усадили его в автомобиль, стали запугивать и требовать деньги.

Школьник сумел сообщить о похищении, после чего его освободили правоохранители. Уголовное дело расследуют по статьям о похищении несовершеннолетнего и о вымогательстве.