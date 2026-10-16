Двух мужчин задержали за вымогательство 150 тыс рублей у пассажира Шереметьево

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Двое иностранцев угрозами физической расправы вынудили пассажира аэропорта Шереметьево передать им 150 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По предварительным данным, 34-летний житель Приморского края ожидал рейс в кафе аэропорта, а после выхода на улицу обнаружил пропажу папки с временным удостоверением личности, медицинскими документами и авиабилетом. В этот момент к нему подошли двое мужчин и предложили помочь с поиском пропажи.

Подозреваемые убедили пассажира отправиться в отдел полиции, чтобы заявить об утрате документов. По дороге они потребовали деньги за свои услуги и несколько раз пытались снять средства со счета мужчины, однако операции не прошли из-за технических проблем с сервисом.

После обращения в полицию и посещения многофункционального центра для восстановления документов мужчине пришлось заплатить 150 тысяч рублей под угрозами. Затем его отвезли обратно в аэропорт, где он рассказал о произошедшем сотрудникам полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали мужчин в возрасте 38 и 35 лет. Следователь возбудил уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 163 УК РФ). Подозреваемые заключены под стражу.

Ранее во Владимирской области троих фигурантов дела о похищении человека и вымогательстве заключили под стражу, еще двоих объявили в розыск. По версии следствия, пятеро мужчин решили завладеть недвижимостью и деньгами местного жителя, в том числе из-за судебного спора с одним из них.

Они силой увезли потерпевшего из двора дома на улице Куйбышева к селу Хотенскому Суздальского района, где угрозами заставили его подписать договор продажи квартиры и расписки на сумму свыше 70 миллионов рублей. О произошедшем в полицию сообщила сожительница мужчины, ставшая свидетельницей похищения.