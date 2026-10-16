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16 октября, 11:14

Город

Три здания полиции построят на западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три здания для сотрудников органов внутренних дел планируется построить на западе Москвы по программе "Безопасный город". Об этом заявил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объекты появятся в районах Филевский Парк, Тропарево-Никулино и Проспект Вернадского в Физкультурном проезде, на Никулинской улице и улице Лобачевского соответственно. Работы профинансируют за счет средств Адресной инвестиционной программы, а общая площадь комплексов превысит 17 тысяч квадратных метров.

"Создание такой инфраструктуры – важный шаг в укреплении городской системы безопасности и улучшении условий работы полицейских", – подчеркнул Ефимов.

В зданиях оборудуют служебные кабинеты, тиры для отработки стрелковых навыков, спортзалы, зоны психологической разгрузки и комнаты отдыха. Проектирование двух объектов еще ведется, третий уже строится.

Как отметил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров, в районе Проспект Вернадского продолжается возведение здания для сотрудников полиции площадью почти 6,4 тысячи квадратных метров.

"Специалисты приступили к устройству надземных этажей. Полностью завершить монолитные работы планируется до конца 2026 года", – рассказал Александров.

В подземной части этого объекта разместят стрелковую галерею на девять рубежей, спортзал с тренажерами площадью 253 "квадрата" и технические помещения. Кроме того, там появятся рабочие кабинеты, дежурная часть и конференц-зал на 120 мест.

Особенностью проекта станет крытый внутренний двор с площадкой для построения личного состава, который обустроят в средней части здания. Территорию рядом благоустроят: здесь сделают воркаут-площадку и озелененную зону отдыха.

Строительство объектов контролирует Мосгосстройнадзор. Возведение здания в районе Проспект Вернадского началось в апреле, инспекторы уже провели третье контрольно-надзорное мероприятие. В ходе проверки они оценили соответствие выполненного объема работ и применяемых материалов требованиям проектной документации.

Кроме того, новое здание полиции с физкультурно-оздоровительным комплексом появится в районе Щукино. Участок площадью 2,56 гектара расположен на улице Маршала Рыбалко. Предельная площадь новых отдельно стоящих объектов составит порядка 29 тысяч "квадратов".

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