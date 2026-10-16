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16 октября, 12:24

Политика

Силы ПВО России за неделю сбили 4 ракеты "Фламинго" и 5 695 БПЛА

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские средства ПВО за неделю уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 5 695 украинских беспилотников. Об этом сообщает RT со ссылкой на сводку Минобороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, были сбиты семь управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и управляемая ракета "Нептун".

Минувшей ночью силы ПВО нейтрализовали 644 БПЛА противника над регионами страны. Все дроны были самолетного типа. Аппараты перехватили над Брянской, Вологодской, Воронежской, Курской и другими областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и акваторией Черного моря.

При отражении атаки в Ростовской области пострадал один человек. Также вспыхнул пожар на территории производственно-складских комплексов.

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