ПВО сбила два беспилотника над Вологодской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Вологодской области после перехвата воздушных целей к месту падения обломков направили экстренные службы. О сбитых аппаратах сообщил губернатор Георгий Филимонов в мессенджере MAX.

По словам главы региона, беспилотники уничтожили силы министерства обороны России. Всего над территорией области сбили два аппарата.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал Филимонов.

Ранее сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома и легковой автомобиль в Воронежской области. Всего в небе над областью днем 15 октября и в ночь на 16 октября обнаружили и уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов.