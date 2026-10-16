Силы ПВО за ночь уничтожили 644 украинских беспилотника

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Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 644 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что все БПЛА были самолетного типа. Атаку отражали в течение прошедшей ночи – с 20:00 15 октября до 08:00 16 октября. Дроны сбивали над территориями Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской и Владимирской областей, а также:



Калужской областью;

Курской областью;

Липецкой областью;

Нижегородской областью;

Новгородской областью;

Оренбургской областью;

Орловской областью;

Псковской областью;

Ростовской областью;

Рязанской областью;

Самарской областью;

Саратовской областью;

Смоленской областью;

Тамбовской областью;

Тверской областью;

Тульской областью;

Ульяновской областью;

Московским регионом;

Ленинградской областью.

Также дроны ликвидировали над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома и легковой автомобиль в Воронежской области. Всего в небе над областью днем 15 октября и в ночь на 16 октября ликвидировали 10 беспилотных летательных аппаратов.