16 октября, 08:39Происшествия
Силы ПВО за ночь уничтожили 644 украинских беспилотника
Фото: mil.ru
Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 644 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве отметили, что все БПЛА были самолетного типа. Атаку отражали в течение прошедшей ночи – с 20:00 15 октября до 08:00 16 октября. Дроны сбивали над территориями Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской и Владимирской областей, а также:
- Калужской областью;
- Курской областью;
- Липецкой областью;
- Нижегородской областью;
- Новгородской областью;
- Оренбургской областью;
- Орловской областью;
- Псковской областью;
- Ростовской областью;
- Рязанской областью;
- Самарской областью;
- Саратовской областью;
- Смоленской областью;
- Тамбовской областью;
- Тверской областью;
- Тульской областью;
- Ульяновской областью;
- Московским регионом;
- Ленинградской областью.
Также дроны ликвидировали над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома и легковой автомобиль в Воронежской области. Всего в небе над областью днем 15 октября и в ночь на 16 октября ликвидировали 10 беспилотных летательных аппаратов.