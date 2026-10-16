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16 октября, 08:39

Происшествия

Силы ПВО за ночь уничтожили 644 украинских беспилотника

Фото: mil.ru

Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 644 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что все БПЛА были самолетного типа. Атаку отражали в течение прошедшей ночи – с 20:00 15 октября до 08:00 16 октября. Дроны сбивали над территориями Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской и Владимирской областей, а также:

  • Калужской областью;
  • Курской областью;
  • Липецкой областью;
  • Нижегородской областью;
  • Новгородской областью;
  • Оренбургской областью;
  • Орловской областью;
  • Псковской областью;
  • Ростовской областью;
  • Рязанской областью;
  • Самарской областью;
  • Саратовской областью;
  • Смоленской областью;
  • Тамбовской областью;
  • Тверской областью;
  • Тульской областью;
  • Ульяновской областью;
  • Московским регионом;
  • Ленинградской областью.

Также дроны ликвидировали над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома и легковой автомобиль в Воронежской области. Всего в небе над областью днем 15 октября и в ночь на 16 октября ликвидировали 10 беспилотных летательных аппаратов.

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