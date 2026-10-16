Около 50 БПЛА и ракету уничтожили над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью под удар ВСУ попали Батайск и девять районов Ростовской области. По данным губернатора Юрия Слюсаря, во время отражения воздушной атаки силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили около 50 беспилотников и одну ракету.

Под удар попали Аксайский, Багаевский, Боковский, Верхнедонский, Кашарский, Куйбышевский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы.

В Куйбышевском районе повреждено остекление в двух частных домах. В Аксайском районе после атаки беспилотников загорелись производственно-складские комплексы. Кроме того, там были повреждены здания.

Ранее Слюсарь сообщил, что в результате налета пострадал мужчина. Его госпитализировали, сейчас он находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь.