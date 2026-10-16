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16 октября, 08:39

Происшествия

ВСУ пытались нанести удар по тепловой инфраструктуре Владимира

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

ВСУ минувшей ночью попытались атаковать тепловую инфраструктуру Владимира с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев в МАХ.

По словам главы региона, атаки БПЛА также отражали на других территориях области. Информации о пострадавших и разрушениях на момент публикации не поступало, сообщается о незначительных повреждениях.

Авдеев предупредил, что угроза атаки сохраняется, и призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

Ночью 16 октября под атаку ВСУ также попали Батайск и девять районов Ростовской области. При отражении воздушного удара силы ПВО уничтожили и подавили порядка 50 беспилотников и одну ракету.

Под удар попали Аксайский, Багаевский, Боковский, Верхнедонский, Кашарский, Куйбышевский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы.

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