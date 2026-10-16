МИД призвал к осторожности за рубежом из-за "охоты на россиян"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам проявлять бдительность при выезде за рубеж в условиях "охоты на россиян" со стороны спецслужб США. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Вынуждены вновь напомнить о необходимости соблюдать бдительность и осторожность при выезде за границу", – приводит слова дипломата ТАСС.

По ее словам, осторожность следует соблюдать даже при малейших подозрениях в наличии любого рода претензий со стороны американских правоохранительных органов. Как отметила Захарова, речь идет о ситуации, которую в Москве связывают с развязанной Вашингтоном охотой за россиянами по всему миру.

Ранее МИД призывал граждан осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угрозы задержания или ареста по запросу США. Вашингтон действует напористо и не обращает внимания на тайские власти, подчеркнули в министерстве.

С аналогичным предупреждением выступал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По словам политика, гражданам не стоит ездить в европейские страны, поскольку потенциально арестовать могут каждого. Медведев допустил, что России, чтобы "вытаскивать своих граждан", придется пополнять "обменный фонд" жителями Европы и США.