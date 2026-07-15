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00:57

Политика

Прокуратура США обвинила в киберпреступлениях трех граждан России

Фото: depositphotos/Denisfilm

Американская прокуратура по северному округу штата Огайо рассекретила обвинительное заключение в отношении трех граждан России. По версии следствия, фигуранты причастны к вредоносной киберактивности, направленной против критически важных объектов Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

На скамье подсудимых заочно оказались жители Санкт-Петербурга Александр Волосовик, Кирилл Затолокин и Юлия Панкова, а также связанные с ними компании Media Land и ML.Cloud. Им инкриминируют сговор с целью компьютерного мошенничества, мошенничество с использованием электронных средств связи и сговор с целью отмывания денег.

Параллельно Госдепартамент США объявил о запуске охоты на сообщников обвиняемых. По программе "Награды за правосудие" за информацию, которая поможет установить связанных с иностранными правительствами подельников Панковой, Волосовика и Затолокина, а также раскрыть детали использования Media Land или ML.Cloud зарубежными властями, обещано до 10 миллионов долларов.

В качестве дополнительного стимула информаторам предлагается возможность переселения.

Ранее министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в государства, имеющие договоры об экстрадиции с Соединенными Штатами. Кроме того, в МИД призвали граждан по возможности избегать посещения любых недружественных юрисдикций.

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