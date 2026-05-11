Россия наращивает усилия по юридической помощи соотечественникам за рубежом

МИД РФ наращивает усилия по правовой поддержке соотечественников за границей. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор департамента ведомства по работе с соотечественниками Геннадий Овечко.

По его словам, только за 2025 год через профильные инструменты было предоставлено свыше 17,5 тысяч бесплатных консультаций.

Дипломат подчеркнул, что эта работа ведется при активном содействии Фонда поддержки и защиты прав россиян, проживающих за рубежом, который в 2026 году отмечает 15-летие со дня своего учреждения указом президента.

Овечко напомнил, что соучредителями фонда выступили МИД России и Россотрудничество. За полтора десятилетия структура зарекомендовала себя как авторитетный механизм, неизменно действующий в интересах общины и профессионально реагирующий на просьбы о помощи.

Дипломат отметил, что под эгидой фонда создана и успешно функционирует разветвленная юридическая сеть, включающая 53 центра правовой помощи с отделениями в 30 странах мира, а также консультационные интернет-площадки и специальные рубрики в средствах массовой информации.

Ранее МИД РФ рекомендовал не выезжать в страны, связанные с США договорами о выдаче. Также в ведомстве призвали граждан по возможности избегать посещения любых недружественных юрисдикций.