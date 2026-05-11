Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 01:57

Политика

Россия наращивает усилия по юридической помощи соотечественникам за рубежом

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

МИД РФ наращивает усилия по правовой поддержке соотечественников за границей. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор департамента ведомства по работе с соотечественниками Геннадий Овечко.

По его словам, только за 2025 год через профильные инструменты было предоставлено свыше 17,5 тысяч бесплатных консультаций.

Дипломат подчеркнул, что эта работа ведется при активном содействии Фонда поддержки и защиты прав россиян, проживающих за рубежом, который в 2026 году отмечает 15-летие со дня своего учреждения указом президента.

Овечко напомнил, что соучредителями фонда выступили МИД России и Россотрудничество. За полтора десятилетия структура зарекомендовала себя как авторитетный механизм, неизменно действующий в интересах общины и профессионально реагирующий на просьбы о помощи.

Дипломат отметил, что под эгидой фонда создана и успешно функционирует разветвленная юридическая сеть, включающая 53 центра правовой помощи с отделениями в 30 странах мира, а также консультационные интернет-площадки и специальные рубрики в средствах массовой информации.

Ранее МИД РФ рекомендовал не выезжать в страны, связанные с США договорами о выдаче. Также в ведомстве призвали граждан по возможности избегать посещения любых недружественных юрисдикций.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика