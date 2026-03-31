МИД РФ рекомендовал не выезжать в страны, связанные с США договорами о выдаче

Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в государства, имеющие договоры об экстрадиции с Соединенными Штатами. Об этом представители ведомства сообщили в интервью РИА Новости.

Также в МИД призвали граждан по возможности избегать посещения любых недружественных юрисдикций.

До этого в министерстве заявили о мошеннических схемах спецслужб США по задержанию россиян. Отмечается, что американские специалисты выманивают россиян за границу выгодными коммерческими или туристическими предложениями. После чего их задерживают в третьей стране и передают в юрисдикцию США.

Также в МИД подчеркнули, что за последнее время угрозы задержаний и арестов граждан РФ в других странах по запросам американских спецслужб выросли. США активизировали "охоту" за россиянами по всему миру.