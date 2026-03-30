Новости

Новости

30 марта, 20:42

Шоу-бизнес

Киркорова оштрафовали за курение в аэропорту Барнаула

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники транспортной полиции Алтайского края привлекли к ответственности народного артиста России Филиппа Киркорова за курение в здании аэропорта Барнаула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"За нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах гражданин привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ", – указала транспортная полиция.

По словам представителя артиста Екатерины Успенской, певец уже связался со службами авиагавани для оплаты штрафа. Она подчеркнула, что Киркоров нарушил правила из-за усталости после смены часовых поясов.

При этом член Общественного совета при Росавиации и гендиректор ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев призвал артиста публично извиниться за инцидент, назвав штраф недостаточной мерой.

"Кому-то, может, неприятно, когда кто-то курит. Уж потерпи немножко, выйди на улицу, покури там. Личность он известная. Может, действительно кому-то доставил какие-то неудобства в этом отношении. Раз это не положено, значит, это не положено. Значит, нужно как-то извиниться перед людьми, которые с тобой рядом", – сообщает издание "Абзац" со ссылкой на слова Горбачева.

Об инциденте стало известно 29 марта. Киркоров прилетел на Алтай для того, чтобы провести концерт. В здании аэропорта Барнаула артист закурил, что в итоге заснял местный житель. После этого транспортная полиция организовала проверку.

Киркоров накопил более 500 тысяч рублей долгов по ЖКХ за 8 квартир в Москве

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Смогут ли россияне работать по 12 часов 6 дней в неделю?

12-часовой рабочий день может подойти только тем, кто имеет высокое качество жизни

Однако переход на шестидневку с 12-часовым рабочим днем полностью противоречит ТК

Читать
закрыть

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

