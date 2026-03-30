30 марта, 19:22
Путин объявил благодарность сыну Кадырова
Владимир Путин объявил благодарность старшему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмату Кадырову, который является зампредом правительства республики и министром региона по физической культуре и спорту. Указ президента появился на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе говорится, что благодарность российский лидер объявил за заслуги в области физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.
Ранее Путин подписал указ о награждении орденами россиян – победителей Паралимпийских игр в Италии. Отмечалось, что награда присуждена за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность.
Орденом Дружбы, в частности, были награждены лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, а также спортсмен – ведущий Багиян Сергей Синякин.
Также президент России объявил благодарность сноубордистам Дмитрию Фадееву и Монзеру Шеббо. Благодарность объявлена и тренерам Евгению Пронашко, Павлу Рожкову, Ольге Семеновой и Андрею Строкину.