Путин объявил благодарность сыну Кадырова

Владимир Путин объявил благодарность старшему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмату Кадырову, который является зампредом правительства республики и министром региона по физической культуре и спорту. Указ президента появился на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что благодарность российский лидер объявил за заслуги в области физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

Ранее Путин подписал указ о награждении орденами россиян – победителей Паралимпийских игр в Италии. Отмечалось, что награда присуждена за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность.

Орденом Дружбы, в частности, были награждены лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, а также спортсмен – ведущий Багиян Сергей Синякин.

Также президент России объявил благодарность сноубордистам Дмитрию Фадееву и Монзеру Шеббо. Благодарность объявлена и тренерам Евгению Пронашко, Павлу Рожкову, Ольге Семеновой и Андрею Строкину.