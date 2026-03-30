Новости

Новости

30 марта, 19:22

Политика

Путин объявил благодарность сыну Кадырова

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Владимир Путин объявил благодарность старшему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмату Кадырову, который является зампредом правительства республики и министром региона по физической культуре и спорту. Указ президента появился на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что благодарность российский лидер объявил за заслуги в области физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

Ранее Путин подписал указ о награждении орденами россиян – победителей Паралимпийских игр в Италии. Отмечалось, что награда присуждена за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность.

Орденом Дружбы, в частности, были награждены лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, а также спортсмен – ведущий Багиян Сергей Синякин.

Также президент России объявил благодарность сноубордистам Дмитрию Фадееву и Монзеру Шеббо. Благодарность объявлена и тренерам Евгению Пронашко, Павлу Рожкову, Ольге Семеновой и Андрею Строкину.

Читайте также


властьполитикарегионы

Главное

Смогут ли россияне работать по 12 часов 6 дней в неделю?

12-часовой рабочий день может подойти только тем, кто имеет высокое качество жизни

Однако переход на шестидневку с 12-часовым рабочим днем полностью противоречит ТК

Читать
закрыть

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

