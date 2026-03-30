30 марта, 14:17

Мэр Москвы

Сергей Собянин: началась подготовка фонтанов к новому сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В Москве началась подготовка городских фонтанов к новому сезону, некоторые из них капитально отремонтируют. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, сезон фонтанов традиционно начнется в столице в конце апреля после завершения уборки. До этого специалисты промоют чаши и декоративные элементы, а также проверят оборудование.

Градоначальник отметил, что некоторые фонтаны требуют более серьезных работ. В частности, в этом году в городе отремонтируют пять сооружений.

Сейчас уже начали ремонтировать фонтаны "Часы мира", "Каскад" и "Купола" на Манежной площади. Необходимо будет обновить их гранитное покрытие, заменить инженерные системы, подсветку и насосное оборудование.

Также планируется завершить обновление светодинамического фонтана под макетом ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ. В нем установят форсунки, насосы, клапаны и прожекторы, которые будут создавать удивительные световые и водные композиции.

Кроме того, осенью специалисты приведут в порядок фонтан "Адам и Ева" возле станции метро "Новокузнецкая".

Ранее в городе началась реконсервация и промывка фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. Щетками и особым раствором будут очищены его парапеты, чаши и наружные инженерные коммуникации.

Также на него снова установят форсунки и подводные светильники, которые были демонтированы осенью.

мэр МосквыгородЖКХ

