27 марта, 15:55

Город

Фонтанный комплекс на Манежной площади начали готовить к открытию сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) начали промывку и расконсервацию фонтанного комплекса на Манежной площади, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр напомнил, что подобные работы ежегодно проводят в рамках открытия весеннего сезона фонтанов, обычно стартующего в апреле. Первый этап мероприятия включает очистку фонтанов "Гейзер" и "Завеса".

Всего комплекс состоит из 12 сооружений и водных устройств с архитектурными элементами. К работам привлечена бригада из четырех человек и поливомоечная техника. Им предстоит вычистить гидротехническое сооружение от загрязнений, отмыть чаши, парапеты и инженерные коммуникации.

"Отдельно промоют скульптуры коней фонтана "Гейзер" – декоративные детали очистят вручную мягкими кистями с применением специального средства, затем промоют водой под давлением", – добавил Бирюков.

В конце перед запуском в плане стоит проверка всех конструкций в подземных коллекторах, гидравлики, насосного оборудования и струеобразующих элементов, заключил заммэра.

Еще одна реконсервация и промывка ранее стартовала на Поклонной горе, на которой расположен фонтанный комплекс "Годы войны". Рабочие щетками и особым раствором очистят его парапеты, чаши и наружные инженерные коммуникации. Также на него снова установят форсунки и подводные светильники, которые были демонтированы осенью.

Фонтан "Гейзер" на Манежной площади начали готовить к летнему сезону

городЖКХ

