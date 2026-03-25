25 марта, 13:22

Город

В Москве началась промывка фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве началась реконсервация и промывка фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"На сегодняшний день это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Всего у комплекса 5 гранитных прямоугольных чаш одинакового размера. В каждой из них бьет по 45 вертикальных водных струй.

Сначала специалисты очистят фонтан специальными щетками от загрязнений, после чего промоют его с применением моющих средств. Особое внимание уделят парапетам, чашам, а также наружным инженерным коммуникациям.

В работах задействованы 7 человек. Они используют в том числе 2 поливочные машины.

После очистки на фонтан снова установят форсунки и подводные светильники, которые были демонтированы до начала зимнего сезона. Комплекс будет тщательно проверен перед запуском. В частности, специалисты осмотрят конструкции в подземных коллекторах, насосы, гидравлику и струеобразующие детали.

Всего после зимы в столице промоют порядка 2 тысяч инженерных сооружений. Будут очищены мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Работы начались сразу после установления в городе постоянных положительных температур воздуха.

Спецтехника начала уборку улиц Москвы после зимы

