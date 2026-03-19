19 марта, 15:56

В Москве промыли Октябрьский тоннель под Калужской площадью

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В ЦАО Москвы завершилась сезонная промывка Октябрьского тоннеля под Калужской площадью, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Специалисты ГБУ "Гормост" очистили парапеты и стены с помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов, затем привели в порядок дренажные системы, смотровые и сточные колодцы. Для очистки стен также задействовали поливомоечную технику.

Работы проводятся только при плюсовой температуре, в ночное время, с 22:00 до 06:00 или в выходные дни, с поочередным перекрытием одной крайней полосы.

Октябрьский тоннель – транспортная развязка на пересечении Садового кольца с улицей Большой Якиманки и Ленинским проспектом, его длина превышает 500 метров.

Ранее в центре столицы очистили Крымский мост после зимнего сезона. Специалисты тщательно промыли чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы и основания металлической подвесной конструкции моста. Полная очистка сооружения заняла один день.

