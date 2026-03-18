Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 12:36

Город

Коммунальная техника начала весеннюю уборку улиц в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коммунальная техника приступила к весенней уборке столичных улиц. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в мессенджере MAX.

Специальные машины оборудованы боковыми круглыми щетками и двумя резервуарами.

"Установка под давлением всасывает грязь, пыль и мелкий мусор с проезжей части и лотковой зоны в резервуар. Для большей эффективности уборки дороги увлажняются", – говорится в сообщении.

В ходе очистки тротуаров специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" используют компактные и маневренные машины, чтобы не мешать пешеходам. Такой транспорт отлично приспособлен для мест с большой проходимостью.

Также в городе с 2025 года работают новые электрические подметально-уборочные машины, которые уже готовы к текущему сезону. Летом техника работает как дорожный вакуумный пылесос, а зимой проводит чистку с помощью фронтальной щетки и распределяет противогололедные материалы. Кроме того, у нее экологичный электродвигатель.

Ранее в столице начали готовить гидроузлы к весеннему половодью. В регионе оно обычно начинается в конце марта – начале апреля.

В частности, специалисты проверяют работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яузе и Десне, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, Канале имени Москвы, Истринском, Можайском и других водохранилищах.

Коммунальную технику вывели на московские улицы для сезонной уборки

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика