13 марта, 16:27

Город

Более 850 крыш жилых домов Москвы капитально отремонтируют в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве капитально отремонтируют более 850 крыш жилых домов в 2026 году. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в MAX.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что данные мероприятия проводятся в рамках региональной программы капремонта.

"В нее вошли более 30 тысяч домов общей площадью свыше 320 миллионов квадратных метров. За время реализации программы привели в порядок около 9,5 тысячи крыш, в этом году отремонтируем свыше 850", – уточнил вице-мэр.

По его словам, больше всего работ проведут в Центральном, Южном и Западном административных округах. Специалисты выполнят полную замену кровельного покрытия, а также ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

Капитальный ремонт плоских крыш является сезонным видом работ, его проводят только при плюсовой температуре. При этом скатные металлические крыши можно менять круглогодично.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту подъездов многоквартирных домов. Уточнялось, что в столице сформирован единый подход к проведению ремонта этих помещений. В частности, в текущем году запланирован ремонт в 15,7 тысячи подъездах.

Читайте также


Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

