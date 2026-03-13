Более 850 крыш жилых домов Москвы капитально отремонтируют в 2026 году

В Москве капитально отремонтируют более 850 крыш жилых домов в 2026 году. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в MAX.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что данные мероприятия проводятся в рамках региональной программы капремонта.

"В нее вошли более 30 тысяч домов общей площадью свыше 320 миллионов квадратных метров. За время реализации программы привели в порядок около 9,5 тысячи крыш, в этом году отремонтируем свыше 850", – уточнил вице-мэр.

По его словам, больше всего работ проведут в Центральном, Южном и Западном административных округах. Специалисты выполнят полную замену кровельного покрытия, а также ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

Капитальный ремонт плоских крыш является сезонным видом работ, его проводят только при плюсовой температуре. При этом скатные металлические крыши можно менять круглогодично.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту подъездов многоквартирных домов. Уточнялось, что в столице сформирован единый подход к проведению ремонта этих помещений. В частности, в текущем году запланирован ремонт в 15,7 тысячи подъездах.