Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 11:15

Город

Работы по ремонту подъездов жилых домов начались в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту подъездов многоквартирных домов. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, содержание подъездов в нормативном состоянии находится на особом контроле.

"В столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 15,7 тысячи подъездах", – добавил Бирюков.

Он также подчеркнул, что в обязательный перечень входит косметический ремонт, в том числе покраска входных групп, потолков и стен, обновление облицовки. Кроме того, специалисты убирают в специальные короба электрическую проводку. Также обновляется теплоизоляция трубопроводов, почтовые ящики. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах.

О датах начала ремонта жителей предупреждают заранее. Соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.

Вместе с тем столичные специалисты начали работы по замене лифтов в жилых домах в рамках региональной программы капитального ремонта. С начала реализации программы установили уже свыше 52,3 тысячи новых лифтов. В этом году планируется заменить более 5,5 тысячи подъемников. С 2018 года лифты в домах, которые находятся на счете регионального оператора, меняются в год окончания их срока службы.

Читайте также


город

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика