Работы по ремонту подъездов жилых домов начались в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту подъездов многоквартирных домов. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, содержание подъездов в нормативном состоянии находится на особом контроле.

"В столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 15,7 тысячи подъездах", – добавил Бирюков.

Он также подчеркнул, что в обязательный перечень входит косметический ремонт, в том числе покраска входных групп, потолков и стен, обновление облицовки. Кроме того, специалисты убирают в специальные короба электрическую проводку. Также обновляется теплоизоляция трубопроводов, почтовые ящики. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах.

О датах начала ремонта жителей предупреждают заранее. Соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.

Вместе с тем столичные специалисты начали работы по замене лифтов в жилых домах в рамках региональной программы капитального ремонта. С начала реализации программы установили уже свыше 52,3 тысячи новых лифтов. В этом году планируется заменить более 5,5 тысячи подъемников. С 2018 года лифты в домах, которые находятся на счете регионального оператора, меняются в год окончания их срока службы.