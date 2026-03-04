Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 09:45

Город

Более чем в 400 домах Москвы заменили системы электроснабжения в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства заменили системы электроснабжения в более чем 400 домах в рамках капремонта в 2025 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Московская программа капитального ремонта – один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 30 тысяч домов общей площадью свыше 320 миллионов квадратных метров", – рассказал он.

С 2015 года инженерные системы обновили в более чем 15 тысячах домов. Это позволило продлить срок их службы. В 2024-м больше всего систем модернизировали в центре (свыше 100 домов), на востоке (около 40) и на севере Москвы (примерно 40).

В рамках работ специалисты прокладывают новые кабель-каналы, устанавливают лотки на чердаках и в подвалах, а также протягивают силовые кабели. Вице-мэр подчеркнул, что в столице обязательно меняют вводно-распределительные устройства, электрические сети для питания лифтов и оборудование для работы инженерных систем.

Кроме того, мастера устанавливают энергосберегающие светильники с датчиками движения, обновляют выключатели в технических помещениях и местах общего пользования. Также в каждом здании они оборудуют аварийную группу освещения.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2025-м электроэнергией и дополнительной мощностью было обеспечено свыше 11 тысяч объектов. Среди них – Национальный космический центр имени В. В. Терешковой, Московская судостроительная верфь, недавно отреставрированное здание Центрального телеграфа, стадион "Металлург" и центральная площадь спорткомплекса "Лужники".

На станции метро "Бульвар Генерала Карбышева" уложат более 600 км инженерных сетей

Читайте также


городЖКХ

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика