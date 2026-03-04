Более чем в 400 домах Москвы заменили системы электроснабжения в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства заменили системы электроснабжения в более чем 400 домах в рамках капремонта в 2025 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Московская программа капитального ремонта – один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 30 тысяч домов общей площадью свыше 320 миллионов квадратных метров", – рассказал он.

С 2015 года инженерные системы обновили в более чем 15 тысячах домов. Это позволило продлить срок их службы. В 2024-м больше всего систем модернизировали в центре (свыше 100 домов), на востоке (около 40) и на севере Москвы (примерно 40).

В рамках работ специалисты прокладывают новые кабель-каналы, устанавливают лотки на чердаках и в подвалах, а также протягивают силовые кабели. Вице-мэр подчеркнул, что в столице обязательно меняют вводно-распределительные устройства, электрические сети для питания лифтов и оборудование для работы инженерных систем.

Кроме того, мастера устанавливают энергосберегающие светильники с датчиками движения, обновляют выключатели в технических помещениях и местах общего пользования. Также в каждом здании они оборудуют аварийную группу освещения.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2025-м электроэнергией и дополнительной мощностью было обеспечено свыше 11 тысяч объектов. Среди них – Национальный космический центр имени В. В. Терешковой, Московская судостроительная верфь, недавно отреставрированное здание Центрального телеграфа, стадион "Металлург" и центральная площадь спорткомплекса "Лужники".