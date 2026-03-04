Daily Mail: супермодель Аннабель Скофилд скончалась в возрасте 62 лет

Фото: Paul Harris/Getty Images

Британская супермодель и актриса Аннабель Скофилд скончалась в Лос‑Анджелесе в возрасте 62 лет. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным СМИ, она умерла 28 февраля. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Скофилд родилась 4 сентября 1963 года в Уэльсе. Она появлялась на обложках ведущих модных журналов и работала со знаменитыми дизайнерами того времени. Скофилд снималась для немецкого издания Vogue и участвовала в рекламных кампаниях таких брендов, как Versace и Yves Saint Laurent.

Скофилд обрела популярность в 1980-х годах. Она была моделью для Vogue и работала в том числе с брендами Revlon, Yves Saint Laurent, Boots No. 7 и Revlon. Многие знают ее по рекламному ролику Bugle Boy Jeans со знаменитой фразой: "Простите, на вас джинсы Bugle Boy?"

Также Скофилд снималась в кино и занималась продюсированием, открыв свою компанию в 2010 году. Кроме того, она является автором полуавтобиографического романа, посвященного памяти актера Хита Леджера.

