Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 17:44

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Daily Mail: супермодель Аннабель Скофилд скончалась в возрасте 62 лет

Супермодель Аннабель Скофилд скончалась в возрасте 62 лет

Фото: Paul Harris/Getty Images

Британская супермодель и актриса Аннабель Скофилд скончалась в Лос‑Анджелесе в возрасте 62 лет. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным СМИ, она умерла 28 февраля. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Скофилд родилась 4 сентября 1963 года в Уэльсе. Она появлялась на обложках ведущих модных журналов и работала со знаменитыми дизайнерами того времени. Скофилд снималась для немецкого издания Vogue и участвовала в рекламных кампаниях таких брендов, как Versace и Yves Saint Laurent.

Скофилд обрела популярность в 1980-х годах. Она была моделью для Vogue и работала в том числе с брендами Revlon, Yves Saint Laurent, Boots No. 7 и Revlon. Многие знают ее по рекламному ролику Bugle Boy Jeans со знаменитой фразой: "Простите, на вас джинсы Bugle Boy?"

Также Скофилд снималась в кино и занималась продюсированием, открыв свою компанию в 2010 году. Кроме того, она является автором полуавтобиографического романа, посвященного памяти актера Хита Леджера.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика