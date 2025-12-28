Форма поиска по сайту

28 декабря, 12:47

Культура

Умерла французская актриса Брижит Бардо

Фото: ТАСС/imago stock&people

Французская актриса, певица и фотомодель Брижит Бардо умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщает AFP со ссылкой на фонд артистки.

В конце ноября актриса была доставлена в больницу "Сен-Жан", которая расположена во французском Тулоне. Спустя время фонд Бардо сообщил, что модель якобы чувствует себя хорошо.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В 1948-м она начала учиться в Высшей национальной консерватории музыки и танца. В 14 лет модель впервые снялась для журнала Jardin des Modes и для обложки издания Elle.

В 1950 году модель вновь снялась для Elle. На эти снимки обратил внимание помощник режиссера Марка Аллегре Роже Вадим, который пригласил Бардо на пробы для фильма "Лавры сорваны". В результате она получила роль, но производство фильма было прекращено.

В 1952-м Бардо впервые появилась в комедии "Нормандская дыра", где сыграла главную роль. Тогда же она снялась в мелодраме "Манина, девушка без покрывала". В течение 4-х лет актриса исполнила 15 ролей, но эти кинокартины не имели большого успеха.

Мировую известность Бардо получила благодаря съемкам в мелодраме Роже Вадима "И бог создал женщину", премьера которого состоялась в 1956-м году. После она сыграла роли в комедии "Бабетта идет на войну", драме "Частная жизнь", а также в фильмах "Отдых воина", "Презрение", "Очаровательная идиотка" и многих других кинолентах.

Спустя время Бардо была признана секс-символом наравне с американской актрисой Мэрилин Монро и итальянской артисткой Софи Лорен. В 1973 году модель завершила свою работу в киноиндустрии. За свою почти 20-летнюю карьеру она снялась в более чем пятидесяти фильмах.

В 1960-1970-х годах Бардо записала несколько музыкальных альбомов. Первая пластинка – Behind Brigitte Bardot – была представлена общественности в 1960 году. Затем состоялся релиз следующих сборников: Brigitte Bardot Sings (1963), B. B. (1964), Brigitte Bardot Show (1968), Brigitte (2003) и Brigitte Bardot (2006).

Некоторые композиции, которые стали известными, для певицы написал французский поэт Серж Генсбур – L'Appareil a sous, Harley Davidson, Contact, Comic strip, Bonnie and Clyde, Je t’aime… moi non plus. Всего на счету Бардо – свыше 70 песен.

В 1962 году модель стала первой из французских знаменитостей, кто публично осудил жестокие методы забоя скота. Бардо смогла добиться одобрения акта, согласно которому должны использоваться быстродействующие электрошокеры.

В 1977 году актриса запустила кампанию против убийства морских котиков в Канаде и Норвегии. Благодаря этому был запрещен импорт шкур бельков во Францию, а в 1986-м – в Европу.

В 1986 году Бардо создала ассоциацию по защите животных – La Fondation Brigitte Bardot (в 1992-м фонд был признан общественной организацией). Для этого она продала большую часть драгоценностей и имущества. В собственности организации находится и вилла в городе Сен-Тропе, где жила артистка.

На данный момент у фонда есть свыше 70 тысяч спонсоров. В организации работают более 800 сотрудников и волонтеров. Всего за годы работы было спасено примерно 11 тысяч животных в нескольких десятках стран.

