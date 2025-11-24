Умерла народная артистка РСФСР Лилия Юдина

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народная артистка РСФСР, актриса Государственного академического Малого театра Лилия Юдина умерла на 97-м году жизни. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В театре уточнили, что она скончалась 23 ноября. Представители учреждения выразили соболезнования родным и близким актрисы, назвав ее одной из ярчайших звезд отечественного театра и кино.

"По решению родных и близких церемония прощания с актрисой состоится 27 ноября в 14:00 в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке", – уточнили в театре.

Лилия Юдина родилась 14 мая 1929 года в Москве. В 1951 году она окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, а в Малый театр пришла спустя два года.

Юдина приобрела известность благодаря ролям Элизы Дулиттл из "Пигмалиона", Абигайль из "Стакана воды", Регины из "Привидений", Саши из "Иванова", Софьи и Натальи Дмитриевны из "Горе от ума", леди Уиндермиер из "Веера леди Уиндермиер", Жульетты из "Путешественника без багажа" и другим. Всего за более чем 70 лет актриса исполнила 50 ролей.

В фильме "Майская ночь, или Утопленница" она исполнила роль Панночки, а в картине "На подмостках сцены" Юдина предстала в образе Лизы Синичкиной. Также она принимала участие в фильмах "Огни на реке", "Опасные тропы", "Удивительное воскресенье", "Чайковский", "Беглец из "Янтарного" и "Ярость".

Кроме того, Юдина неоднократно участвовала в спектаклях по пьесам Александра Островского. В число ее ролей вошли Надя ("Воспитанница"), Глафира ("Волки и

овцы"), Поликсена ("Правда – хорошо, а счастье лучше"), Коринкина ("Без вины виноватые") и Турусина ("На всякого мудреца довольно простоты").

