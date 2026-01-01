Жертвы пожара в баре в Швейцарии были заблокированы в подвальном зале дискотеки

Фото: lenouvelliste.ch

Жертвы пожара в баре на курорту Кран-Монтана в Швейцарии были заблокированы в подвальном зале, рассказал представитель пожарной службы в эфире BFMTV.

Он объяснил, что на подвальном этаже проходила дискотека. По его словам, возгорание произошло из-за опрокинутой свечи, после чего пламя быстро распространилось.

Согласно информации правоохранителей, пожар начался в 02:30 по местному времени (03:30 по московскому), погибло несколько десятков человек, порядка 100 получили тяжелые травмы.

По данным СМИ, в результате взрыва погибли около 40 человек. При этом власти Швейцарии исключают версию теракта. Приоритетной является версия поджога.

Посольство России в Швейцарии не получало информации о пострадавших россиянах. Помимо этого, курорт продолжает работу, несмотря на пожар. На горнолыжной станции оцеплен сектор, в котором произошло возгорание.

