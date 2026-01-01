Метель и усиление ветра ожидаются в Москве 2 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пятницу, 2 января, в Москве и Подмосковье ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра России.

Желтый уровень опасности из-за ветра будет действовать с 13:00 до 21:00 2 января. Помимо этого, местами прогнозируется метель.

2026 год начнется в Москве с эталонной русской зимы с нормальными для января сугробами и морозами. При этом пик похолодания ожидается в пятницу – столбики термометров покажут 12–15 градусов ниже нуля.

Уже к 5 января может выпасть до 25 сантиметров снега. Обильные осадки продолжатся вплоть до начала следующей недели. В связи с этим городские службы были переведены на усиленный режим работы.

