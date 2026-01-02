Форма поиска по сайту

02 января, 14:26

Киберпреступность сократилась в России в 2025 году

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Киберпреступления стали сокращаться в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Генпрокуратуры РФ в период с января по ноябрь 2025 года.

Как указали в ведомстве, по итогам 11 месяцев прошлого года в целом на IT-преступность приходится 38,2% регистрируемых преступлений. Их массив уменьшился на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го – до 627 тысяч.

Как следствие, стало сокращаться и общее число мошенничеств – на 7,1%, до 382,3 тысячи за январь-ноябрь 2025 года, среди которых 85% (322,8 тысячи) составляют IT-мошенничества.

За предыдущие 12 лет общее число киберпреступлений в стране увеличилось почти в 70 раз – с 11 тысяч в 2013 до 765 тысяч в 2024 году. При этом в 2024-м рост составил 13%, а доля IT-преступлений среди всех видов преступлений достигла 40%.

Одним из самых распространенных видов кибермошенничества являются звонки по телефону, когда злоумышленники пытаются узнать у собеседников данные банковских карт, заставить их совершить перевод или установить программы удаленного доступа.

Помимо этого, к IT-преступлениям относятся:

  • взлом;
  • фишинг;
  • рассылка вредоносного ПО;
  • создание финансовых пирамид;
  • подбор личных паролей для кражи номеров банковских карт и других данных;
  • создание сайтов с ложными предложениями об услугах или продаже товаров;
  • хищение денег через украденные банковские карты или телефоны;
  • распространение противоправной информации.

Ранее в МВД России предупредили, что мошенники для выманивания кода авторизации от портала "Госуслуги" выдают себя за работников служб доставки, маркетплейсов, различных учреждений и организаций. Кроме того, они могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов и прокуратуры.

Мошенники могут обманывать москвичей под видом коммунальщиков в праздники

безопасность

