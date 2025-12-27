Форма поиска по сайту

27 декабря, 16:03

Политика

Госдума рассмотрит проект о мерах по противодействию мошенникам

Фото: Москва 24/Анна Селина

Госдума в начале весенней сессии рассмотрит законопроект о мерах по противодействию мошенникам. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, в текущем году было принято 10 федеральных законов по противодействию киберпреступности.

"Принятые меры работают. Удалось остановить рост мошеннических действий. Правоохранительные органы фиксируют их снижение", – цитирует Володина РИА Новости.

Председатель ГД уточнил, что с начала года число зарегистрированных преступлений при помощи интернета и компьютерных технологий уменьшилось на 10,8%. При этом на 23% снизилось количество дистанционных краж и на 8,3% – IT-мошенничества.

Володин отметил, что парламентарии продолжают работу по борьбе с кибермошенничеством и защите россиян. Он призвал совершенствовать правовую базу, а также оперативно реагировать на вызовы и новые уловки злоумышленников.

Правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества 26 декабря. В документ входят около 20 инициатив. Основной из них является закрепление требований о восстановлении доступа к "Госуслугам" только доверенными способами.

Кроме того, предлагается ограничить количество банковских карт, которыми может владеть один человек. В частности, россияне не смогут иметь больше 20 карт.

В России создали систему борьбы с телефонными мошенниками

политикабезопасность

