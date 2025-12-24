Форма поиска по сайту

24 декабря, 17:38

Политика

Возможность сообщить о факте кибермошенничества появится на "Госуслугах"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Россияне смогут сообщать о случаях кибермошенничества через портал "Госуслуги". Об этом рассказали в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

Данный механизм, предусмотренный в рамках второго пакета мер по противодействию мошенничеству, даст возможность оперативно фиксировать инциденты, а также автоматически информировать банки, операторов связи и цифровые платформы о действиях злоумышленников.

"Вводится запрет на распространение информации, направленной на обман пользователей и хищение их данных, а также механизмы внесудебной, оперативной блокировки мошеннических сайтов", – передает сообщение ТАСС.

Раньше обязательной блокировке подлежали только ресурсы, которые имитируют сайты банков и финансовых организаций.

Помимо этого, законопроект предусматривает право операторов связи использовать искусственный интеллект для выявления подозрительных звонков. Подобные алгоритмы используются бизнесом для борьбы с мошенничеством, а также для контроля качества обслуживания.

Ранее начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков рассказал, что за последний год российские пенсионеры отдали мошенникам 400 миллиардов рублей. Он добавил, что эти средства пошли в том числе на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Однако Новиков отметил, что блокировка звонков в иностранных мессенджерах помогла снизить число случаев кибермошенничества в России.

Мошенники начали продавать россиянам фейковые билеты на концерты и спектакли

политикабезопасностьтехнологии

