24 декабря, 08:30

Безопасность

Мошенники начали похищать данные россиян под предлогом допуска в военкомат

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники стали похищать паспортные данные и номер СНИЛС россиян под предлогом оформления пропуска на территорию военкомата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Уточняется, что человеку поступает звонок от незнакомца, который представляется сотрудником военкомата. Он заявляет о якобы необходимости явки для оцифровки личных данных. При этом собеседник подчеркивает, что военкомат – это режимный объект, поэтому для прохода нужны повестка или пропуск. В то же время он утверждает, что повестку выслать пока не может, а для оформления пропуска нужны личные данные.

Как указало ведомство, злоумышленник убеждает жертву назвать ему паспортные данные и номер СНИЛС. После получения информации он прерывает разговор.

МВД рекомендовало гражданам не передавать неизвестным людям свои персональные данные по телефону, а для получения повесток самостоятельно обращаться в военкомат.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин предупредил россиян об одной из самых популярных предновогодних мошеннических схем с "13-й зарплатой".

По его словам, гражданам поступает в мессенджере сообщение с предложением получить от государства 15 тысяч рублей к празднику. Для этого якобы надо перейти по ссылке и ввести номер банковской карты, куда будет отправляться "начисление". В результате данные оказываются у аферистов, после чего они могут получить доступ к сбережениям, рассказал специалист.

Мошенники в РФ начали использовать схему обмана с бесплатной косметикой

