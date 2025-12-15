Киберэксперт Курочкин: одна из популярных мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой", рассказал Москве 24 эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Он объяснил, что после активного обсуждения в новостях возможности таких выплат гражданам начали присылать в мессенджерах сообщение с предложением получить от государства 15 тысяч рублей к празднику. Для этого якобы надо перейти по ссылке и ввести номер карты, на которую будет проводиться начисление.

"В итоге данные оказываются у злоумышленников, после чего они могут получить доступ к сбережениям", – подчеркнул эксперт.

Еще одна схема работает за счет рассылки жертвам фейковых писем якобы от служб доставки. Злоумышленники просят перейти по ссылке или скачать приложение, чтобы подтвердить, например, отправку заказа.

Помимо этого, мошенники рассылают в мессенджерах предложения купить по выгодной цене подарки, продукты, билеты и прочее и также просят перейти по фишинговым ссылкам или ввести личные данные.

"Во всех случаях граждане рискуют потерять средства и передать конфиденциальную информацию. Чтобы этого не произошло, не надо переходить по непонятным ссылкам и бездумно вводить личные данные, надеясь быстро получить какую-то выгоду. Это основа цифровой гигиены", – отметил Курочкин.

Ранее стало известно, что студентка из Москвы стала жертвой мошенников, лишившись украшений своей матери на 150 миллионов рублей.

Лжеправоохранители рассказали девушке, что ее аккаунт на "Госуслугах" якобы взломан и неизвестные используют его для финансирования противоправной деятельности. Мошенники убедили студентку принять участие в "спецоперации" по задержанию преступников, после чего она показала им на камеру ценные вещи.

