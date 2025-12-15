Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 19:36

Общество
Главная / Новости /

Киберэксперт Курочкин: одна из популярных мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Россиянам рассказали о популярных перед Новым годом мошеннических схемах

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой", рассказал Москве 24 эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Он объяснил, что после активного обсуждения в новостях возможности таких выплат гражданам начали присылать в мессенджерах сообщение с предложением получить от государства 15 тысяч рублей к празднику. Для этого якобы надо перейти по ссылке и ввести номер карты, на которую будет проводиться начисление.

"В итоге данные оказываются у злоумышленников, после чего они могут получить доступ к сбережениям", – подчеркнул эксперт.

Еще одна схема работает за счет рассылки жертвам фейковых писем якобы от служб доставки. Злоумышленники просят перейти по ссылке или скачать приложение, чтобы подтвердить, например, отправку заказа.

Помимо этого, мошенники рассылают в мессенджерах предложения купить по выгодной цене подарки, продукты, билеты и прочее и также просят перейти по фишинговым ссылкам или ввести личные данные.

"Во всех случаях граждане рискуют потерять средства и передать конфиденциальную информацию. Чтобы этого не произошло, не надо переходить по непонятным ссылкам и бездумно вводить личные данные, надеясь быстро получить какую-то выгоду. Это основа цифровой гигиены", – отметил Курочкин.

Ранее стало известно, что студентка из Москвы стала жертвой мошенников, лишившись украшений своей матери на 150 миллионов рублей.

Лжеправоохранители рассказали девушке, что ее аккаунт на "Госуслугах" якобы взломан и неизвестные используют его для финансирования противоправной деятельности. Мошенники убедили студентку принять участие в "спецоперации" по задержанию преступников, после чего она показала им на камеру ценные вещи.

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика