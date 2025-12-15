Студентка из Москвы отдала мошенникам украшения на 150 млн рублей

Фото: ТАСС/DPA/Uli Deck

Студентка из Москвы стала жертвой мошенников, лишившись украшений своей матери на 150 миллионов рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на управление МВД по столице.

Лжеправоохранители рассказали девушке, что ее аккаунт на госпортале якобы взломан и неизвестные люди используют его для финансирования противоправной деятельности. Мошенники убедили студентку принять участие в "спецоперации" по задержанию преступников, после чего она показала им на камеру ценные вещи.

"Под предлогом декларирования она собрала дорогостоящие ювелирные украшения матери и отвезла их по указанному ей адресу в Подмосковье, где отдала незнакомцу", – уточнили в МВД.

О потере ювелирных изделий позже узнала мать и обратилась в полицию. Сотрудники задержали четырех предполагаемых участников схемы, один из которых находился в Ярославле, где также были обнаружены украшения.

Уголовное дело возбуждено. Фигуранты находятся под арестом, при этом не исключается их причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее в Петропавловске-Камчатском двум санитарам морга, похищавшим украшения с тел умерших, назначили условный срок. Мужчины 26 и 37 лет использовали служебный автомобиль для краж с октября по ноябрь прошлого года и сдавали ценности в ломбард. Общий ущерб превысил 100 тысяч рублей.