Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 13:59

Происшествия

Студентка из Москвы отдала мошенникам украшения на 150 млн рублей

Фото: ТАСС/DPA/Uli Deck

Студентка из Москвы стала жертвой мошенников, лишившись украшений своей матери на 150 миллионов рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на управление МВД по столице.

Лжеправоохранители рассказали девушке, что ее аккаунт на госпортале якобы взломан и неизвестные люди используют его для финансирования противоправной деятельности. Мошенники убедили студентку принять участие в "спецоперации" по задержанию преступников, после чего она показала им на камеру ценные вещи.

"Под предлогом декларирования она собрала дорогостоящие ювелирные украшения матери и отвезла их по указанному ей адресу в Подмосковье, где отдала незнакомцу", – уточнили в МВД.

О потере ювелирных изделий позже узнала мать и обратилась в полицию. Сотрудники задержали четырех предполагаемых участников схемы, один из которых находился в Ярославле, где также были обнаружены украшения.

Уголовное дело возбуждено. Фигуранты находятся под арестом, при этом не исключается их причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее в Петропавловске-Камчатском двум санитарам морга, похищавшим украшения с тел умерших, назначили условный срок. Мужчины 26 и 37 лет использовали служебный автомобиль для краж с октября по ноябрь прошлого года и сдавали ценности в ломбард. Общий ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика