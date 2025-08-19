Группа мужчин украла товары на 120 тыс руб из супермаркета на юге Москвы

Фото: 77.мвд.рф

Сотрудники полиции расследуют кражу товаров на 120 тысяч рублей из супермаркета на юге столицы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России Москвы.

"В полицию обратился представитель продуктового магазина на Пролетарском проспекте и сообщил, что неизвестные в ночное время повредили входную дверь, проникли в торговый зал и похитили оттуда товары", – говорится в сообщении.

Как показали камеры видеонаблюдения, двое молодых людей, отжав входную дверь, вошли в помещение и загрузили три тележки углем для мангала, алкоголем, молочными продуктами и другими товарами. После они скрылись с места преступления.

Полицейские задержали ранее судимого 22-летнего местного жителя и 22-летнего гостя столицы. Установлено, что один из них непосредственно участвовал в краже, а второй находился около входа.

Сейчас ведется поиск третьего мужчины, который вместе с сообщником проник в торговый зал. Возбуждено уголовное дело, фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве был задержан работник ПВЗ, который украл товары на 580 тысяч рублей. По данным МВД, ранее судимый 26-летний мужчина регистрировал фейковые аккаунты и делал заказы с доставкой в пункт выдачи. После этого он отменял получение и присваивал товары. Украденное он продавал по заниженной стоимости третьим лицам и посетителям ПВЗ.