Песков отказался комментировать сообщения об "энергетическом перемирии" с Украиной

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы достигнутых с Украиной договоренностях об "энергетическом перемирии" или переговорах на эту тему.

Данная идея подразумевает мораторий на удары по энергообъектам. Кив последовательно продвигает ее. Украинская сторона также предлагает прекратить удары по российской энергоинфраструктуре.

Армия России по гражданским объектам нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и цехам производства БПЛА в ночь на 20 января. Это стало ответом на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спустя время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве после новых повреждений энергообъектов сложилась сложная ситуация. Значительное количество жилых домов осталось без отопления.