Стармер рассказал, что у него есть игрушка Labubu

Фото: AP Photo/Kin Cheung, Pool

Премьер Великобритании Кир Стармер признался, что у него есть игрушка Labubu. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ITV во время поездки в Китай.

На вопрос, знаком ли он с Labubu, британский премьер ответил, что ему подарили одну из таких игрушек во время рабочего визита.

"Не думаю, что она проживет долго с моими детьми", – добавил Стармер.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Китай удивился, что в резиденции Владимира Путина в Пекине не было игрушки Labubu.

На ПМЭФ, прошедшем в июне, были представлены игрушки Labubu с лицами известных российских деятелей. Среди них – Лавров, заместитель руководителя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и представитель Кремля Дмитрий Песков.