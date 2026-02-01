01 февраля, 07:54Политика
Стармер рассказал, что у него есть игрушка Labubu
Фото: AP Photo/Kin Cheung, Pool
Премьер Великобритании Кир Стармер признался, что у него есть игрушка Labubu. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ITV во время поездки в Китай.
На вопрос, знаком ли он с Labubu, британский премьер ответил, что ему подарили одну из таких игрушек во время рабочего визита.
"Не думаю, что она проживет долго с моими детьми", – добавил Стармер.
В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Китай удивился, что в резиденции Владимира Путина в Пекине не было игрушки Labubu.
На ПМЭФ, прошедшем в июне, были представлены игрушки Labubu с лицами известных российских деятелей. Среди них – Лавров, заместитель руководителя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и представитель Кремля Дмитрий Песков.
