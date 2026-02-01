Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 07:54

Политика

Стармер рассказал, что у него есть игрушка Labubu

Фото: AP Photo/Kin Cheung, Pool

Премьер Великобритании Кир Стармер признался, что у него есть игрушка Labubu. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ITV во время поездки в Китай.

На вопрос, знаком ли он с Labubu, британский премьер ответил, что ему подарили одну из таких игрушек во время рабочего визита.

"Не думаю, что она проживет долго с моими детьми", – добавил Стармер.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Китай удивился, что в резиденции Владимира Путина в Пекине не было игрушки Labubu.

На ПМЭФ, прошедшем в июне, были представлены игрушки Labubu с лицами известных российских деятелей. Среди них – Лавров, заместитель руководителя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и представитель Кремля Дмитрий Песков.

Более 3 млрд рублей потратили россияне на Labubu в 2025 году

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика