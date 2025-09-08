Лавров удивился отсутствию Labubu в резиденции Путина в Китае

Фото: телеграм-канал "ЗАРУБИН"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Китай спросил, почему в резиденции Владимира Путина в Пекине не было игрушки Labubu. Соответствующие кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

На опубликованном видео заметно, как члены российской делегации рассматривают представленные в резиденции президента различные фигурки.

"А где Labubu?" – спросил министр.

На прошлой неделе Путин приезжал с рабочим визитом в Китай. Президент назвал весьма позитивными результаты своей поездки в КНР. В частности, в Тяньцзине прошел саммит ШОС, по итогам которого была принята Тяньцзиньская декларация.

Затем Путин отправился в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Президент России выразил готовность углублять стратегическую координацию с Китаем, развивать контакты на высоком уровне и расширять практическое сотрудничество в разных областях для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Также на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад в честь 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне.

В общей сложности в параде приняли участие 45 расчетов. Китай впервые представил свои Военно-космические и Кибервойска, которые были сформированы в прошлом году.

В торжественных мероприятиях приняли участие 26 лидеров иностранных государств. Вместе с другими зарубежными гостями на парад приехал и Путин.

