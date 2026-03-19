Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
19 марта, 14:15

Политика

МИД КНР осудил разрешение Израиля на убийство иранских чиновников

Фото: depositphotos/jackmalipan

Китай решительно осудил полученное израильской армией разрешение на ликвидацию любого высокопоставленного иранского чиновника. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, выступая на брифинге.

"Китай шокирован этим заявлением. Мы всегда выступали против применения силы в международных отношениях. Еще более неприемлемы убийства иранских официальных лиц и удары по гражданским объектам", – цитирует его ТАСС.

В своем выступлении дипломат указал на дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Более того, он выразил опасения выхода ситуации из-под контроля, призвав стороны немедленно прекратить боевые действия.

О том, что израильские военные получили разрешение на проведение точечных операций против высокопоставленных чиновников Исламской Республики без согласования с начальством, ранее сообщали СМИ. По утверждению журналистов, соответствующими полномочиями ЦАХАЛ наделили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран выпустил ракеты по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Позднее в ходе выполнения задания Армия обороны Израиля ликвидировала в Тегеране командующего иранским народным ополчением "Басидж" Голамрезы Сулеймани. Точечный удар был нанесен в центре города. Еще одной целью стал министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб. Его гибель позднее подтвердил Кац.

В ответ военнослужащие Исламской Республики провели операцию по ликвидации высокопоставленного чиновника израильского правительства. Точное имя не раскрывается, но Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил успешное выполнение задания.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика