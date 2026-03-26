МВД призвало не реагировать на призывы к участию в несогласованных акциях

МВД России напомнило об административной и уголовной ответственности, которая может последовать за участие в несогласованных публичных мероприятиях. Информация о планируемых на 27–29 марта акциях распространяется в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

В МВД подчеркнули, что вовлечение других лиц, включая несовершеннолетних, в такие акции также повлечет наказание. Попытки организации подобных мероприятий будут пресекаться, их инициаторы и участники – задерживаться.

Помимо этого, распространение ложной информации о работе органов власти или призывов к противоправным действиям также будет квалифицироваться как дестабилизация общественной обстановки.

С 14 марта в Сети начали появляться ролики с призывами выйти на митинги против интернет-блокировок. Попытки партий "Яблоко" и КПРФ согласовать публичные акции в разных городах в большинстве случаев получили отказ от местных властей.

В России с 10 февраля действуют ограничения на использование Telegram. По информации Роскомнадзора, причиной такого решения стало несоблюдение законов.

Эксперты считают, что мессенджер уже начали блокировать в России. 14 марта на его некорректную работу жаловались почти 6 тысяч раз, 15 марта – 12 тысяч. 16-го числа было зафиксировано более 8,1 тысячи жалоб. СМИ писали, что полная блокировка мессенджера ожидается в начале апреля.

