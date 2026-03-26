Новости

Новости

26 марта, 13:51

МВД призвало не реагировать на призывы к участию в несогласованных акциях

Фото: Москва 24/Александр Авилов

МВД России напомнило об административной и уголовной ответственности, которая может последовать за участие в несогласованных публичных мероприятиях. Информация о планируемых на 27–29 марта акциях распространяется в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

В МВД подчеркнули, что вовлечение других лиц, включая несовершеннолетних, в такие акции также повлечет наказание. Попытки организации подобных мероприятий будут пресекаться, их инициаторы и участники – задерживаться.

Помимо этого, распространение ложной информации о работе органов власти или призывов к противоправным действиям также будет квалифицироваться как дестабилизация общественной обстановки.

С 14 марта в Сети начали появляться ролики с призывами выйти на митинги против интернет-блокировок. Попытки партий "Яблоко" и КПРФ согласовать публичные акции в разных городах в большинстве случаев получили отказ от местных властей.

В России с 10 февраля действуют ограничения на использование Telegram. По информации Роскомнадзора, причиной такого решения стало несоблюдение законов.

Эксперты считают, что мессенджер уже начали блокировать в России. 14 марта на его некорректную работу жаловались почти 6 тысяч раз, 15 марта – 12 тысяч. 16-го числа было зафиксировано более 8,1 тысячи жалоб. СМИ писали, что полная блокировка мессенджера ожидается в начале апреля.

В Госдуме рассказали, чем грозит использование VPN-сервисов

Читайте также


безопасность

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

